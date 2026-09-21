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Yerel Adana’da kahvehanede silahlar çekildi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yerel

Adana’da kahvehanede silahlar çekildi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana’da kahvehanede silahlar çekildi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde husumetli iki grubun kahvehanedeki kavgası kanlı bitti. Tabancaların kullanıldığı olayda yaralanan 6 kişiden 38 yaşındaki Ahmet Günkan hastanede hayatını kaybetti.

Doğankent Kışla Mahallesi’ndeki bir kahvehanede akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavganın ardından hastanelere kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan ve silah kullanan şüphelileri belirleyerek yakalamak için çalışma yürütüyor.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup, mahalledeki kahvehanede karşılaştı. Burada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

AHMET GÜNKAN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ahmet Günkan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Günkan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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