  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü iddiası
Aktüel

Adana'da kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü iddiası

Zanlı, silahla polis merkezi yakınında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:54:00 -
Adana'da kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü iddiası

ADANA (AA) - Adana'da bir kadının boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84199 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan S.N.K (17) isimli genç kız, sabah uyandığında annesi Hülya Güllüce'yi (39), öldürülmüş halde buldu.

Genç kızın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada kadının tabancayla vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden üç kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ekip, Güllüce'nin, boşandığı eşi Abdullah K. (60) ile birlikte aynı evde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ayrıca, silah sesi duyulmasından yaklaşık bir saat sonra maktul Güllüce ile eski eşi arasında telefondan karşılıklı "Günaydın aşkım" mesajı gönderildiği tespit edildi.

Evde bulunmayan ve olayın şüphelisi olan Abdullah K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, zanlı Abdullah K'yi 100. Yıl Polis Merkezi yakınında yanında tabancayla yakaladı.

Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi
Gündem

Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi

Eski sunucu Ali Kırca da 'sosyal medyada öldürülenler' arasına girdi. Gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan..
Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu
Gündem

Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu

Katıldığı televizyon programında vatanseverliğin ne olduğuna ilişkin konuşan Gazeteci Gürkan Zengin, Abdülhamid'in kendini tahtan indiren İt..
Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var
Dünya

Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay