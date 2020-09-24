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Aktüel Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:55:41 -
Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu ve sahte içki üretildiğini tespit ettiği üç adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda gümrük kaçağı 62 cep telefonu, 850 cep telefonu şarj cihazı, 45 kilogram nargile tütünü, 49 paket sigara ile satışa hazır 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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