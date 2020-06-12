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Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:05:35 -
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları öne sürülen zanlıların kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında gümrük kaçağı 148 cep telefonu, 1586 puro, 359 sigara, 494 cinsel içerikli ürün ve 9 içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının gümrük kaçağı cep telefonlarının bir kısmını araçtaki gizli bölmeye sakladıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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