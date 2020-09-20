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Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonu
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:26:29 -
Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı çay, sigara ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğunu belirlediği üç adres ve bir hafif ticari araca yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 390 bin makaron, 1374 kilogram çay, 340 paket sigara, 320 puro, 135 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram tütün, 5 elektronik sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülerde, nargile tütünü paketlerinin hafif ticari aracın motor kısmında bulunduğu görüldü.

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