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Aktüel

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:18:08 -
Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Hadırlı Mahallesi’nde bir adreste kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese yaptığı baskında piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis olayla ilgili S.T. isimli şahsı gözaltına alırken, kaçak içkiler olay yerinde imha edildi.

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