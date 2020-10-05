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Aktüel Adana'da kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
Aktüel

Adana'da kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:50:31 -
Adana'da kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, bir depoya düzenlediği operasyonda kaçak 28 milyon 800 bin makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesindeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Ekip, operasyon düzenlediği deponun ağzına kadar kolilerle dolu olduğunu gördü. Kolileri inceleyen ekip, gümrük kaçağı 28 milyon 800 bin makaron buldu.

Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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