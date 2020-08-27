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Aktüel Adana'da internetten dolandırıcılık sanığına hapis istemi
Aktüel

Adana'da internetten dolandırıcılık sanığına hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:25:04 -
Adana'da internetten dolandırıcılık sanığına hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da internet sitesi üzerinden konteyner ev satışı ilanıyla iki kişiyi dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz H.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur M.Y. ve S.A'nın internet sitesinde H.E'ye ait satılık konteyner ev ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekilerin, şüpheli H.E. adına verilen banka hesabına konteyner ev için kapora olarak 2 bin 480'er lira gönderdiği bildirilen iddianamede, buna karşın ürünün her iki müştekiye teslim edilmediği ve sanığın bir süre sonra iletişimi kestiği kaydedildi.

Sanığın, konteyner ev satışı için ilan verdiği internet sitesine yabancı uyruklu bir kişiye ait telefon numarası koyduğu bilgisinin yer aldığı iddianamede, H.E'nin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık ise suçlamaları kabul etmedi.

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