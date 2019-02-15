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Adana’da ilk çocuk kalp nakli gerçekleşti

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan ve Başkent Üniversitesi Adana Dr.

15 Şubat 2019 Cuma 09:31
Adana’da ilk çocuk kalp nakli gerçekleşti

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan ve Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi gören Üstündağ ailesinin doğuştan kalp hastası olan kızları 14 yaşındaki Nuran, Adana’da ilk kez gerçekleştirilen çocuk kalp nakli ile hayata yeniden tutundu.


Sağlık Bakanlığı’nın acil kalp nakli listesinde bulunan küçük Nuran’a, Adana Şehir Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları ailesi tarafından bağışlanan 40 yaşındaki bir erkek hastanın kalbi uygun olduğu belirlenince hemen ameliyat için hazırlıklar başladı. Zamana karşı verilen mücadele ile kalp, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi‘ne getirilerek, Prof. Dr. Atilla Sezgin, Doç. Dr. Hüseyin Ali Tünel, Prof. Dr. Nesrin Bozdoğan, Doç. Dr. Tansel Erol, Uz. Dr. Utku Alemdaroğlu, Uz. Dr. Alev Arslan, Uz. Dr. Hacer Ülger’den oluşan uzman ekip tarafından Nuran Üstündağ’a başarılı bir operasyonla nakledildi.


Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi bölüm sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Ali Tünel, doğuştan kalp hastalığı olan bir hastaya ilk kez başarılı bir ameliyatla kalp naklinin yapıldığının belirterek, “Adana’da ilk defa doğuştan kalp rahatsızlığı teşhisi ile ameliyat olmuş ve ileri evre kalp yetersizliği nedeniyle tedavi gören 14 yaşında bir kız çocuğuna kalp naklini gerçekleştirdik. Ameliyat çok başarılı geçti, şu an yoğun bakımda tedavi gören Nuran’ın genel sağlık durumu iyi ve kısa süre sonra taburcu olmasını bekliyoruz” dedi.


Doç. Dr. Hüseyin Ali Tünel, Antalya’nın doğusundaki tek Kalp Nakil Merkezi olduklarını ifade ederek, “Adana’da daha önce yine Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nde2 başarılı kalp nakli yapıldı. İleri evre kalp yetmezliği hastaları için kalp nakli son şans. Organ bağışı ise çok az. Biz bölgedeki tek merkez olarak ileri evre kalp yetmezliği hastalıklarıyla ilgili kalp nakli de dahil olmak üzere her türlü tedavi imkanına sahibiz. Ancak organ bağışını artırmamız gerekiyor. Her yıl çok sayıda kişi bağış yapılmadığı için yaşamını yitiriyor” diye konuştu.


14 yaşındaki Nuran ise, sevincini eliyle kalp işareti yaparak ifade ederken, babası Hasan ile ağabeyi Adem ve ablası Elif Üstündağ başta organ bağışı yapan aileye minnetlerini dile getirerek, “Onlara can borcumuz var. Allah onlardan razı olsun. Umutlarımız tükenirken Nuran’ımızı bize tekrar verdiler. Başkent Üniversitesi’ne, doktorlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır, çok büyük bir çabayla, özveriyle çalıştılar” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:31
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