Adana'da ilginç kaza! Yer yarıldı kamyon içine düştü
Adana'da kum yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucu oluşan çukurun içerisine düştü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kum yüklü 01 AIL 179 plakalı kamyon, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Kamyon saatler sonra çıkarıldı
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarılırken, kamyon çukurdan saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı. Olayda kamyonun kasasında yüklü kumlar ise yola saçıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.