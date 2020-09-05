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Aktüel Adana'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aktüel

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Otomobillerden birinde bulunan iki yolcunun açılan bagajdan yola fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:34:59 -
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Seyfi Çağlar idaresindeki 01 ADN 628 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Rümeysa Yıldırım'ın kullandığı 23 KB 589 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Rümeysa Yıldırım'ın kullandığı otomobilde bulunan 2 yolcu açılan bagajdan yola fırladı.

Kazada, sürücüler ile her iki otomobildeki İsminur, Azra, Ayşe, Abdullah ve Elzem Koç ile Günnür Özdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Günnür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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