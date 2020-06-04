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Aktüel

Adana’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adana’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 01:01:09 -
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adana’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Meraklı kalabalık sosyal mesafeyi hiçe sayarak kaza yerini izlemesi ise dikkat çekti.


Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvan Kurt (21) idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 7 yaralıyı çıkartarak ambulanslara bindirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı kazayı izledi


Kazanın yaşandığı cadde üzerinde onlarca vatandaş korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kaza yerini izledi. Meraklı kalabalık polislerin uyarıları üzerine güçlükle dağıtıldı.

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