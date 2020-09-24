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Aktüel Adana'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:34:18 -
Adana'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde freni arızalanan kamyonun, başka bir kamyona çarpması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Karataş'ın kullandığı 06 SN 401 plakalı kamyon, Sarıhamzalı Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle aynı yönde giden Sadettin Tatlı'nın kullandığı 01 V 5678 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İki kamyonun da şarampole devrildiği kazada sürücülerden Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Tatlı ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen kamyonlardan birinden duman yükselmesi üzerine soğutma çalışması yaptı.

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