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Aktüel Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
Aktüel

Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 02:14:17 -
Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, 3 şüphelinin internet kablolarını kestiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye kısa sürede ulaşan ve kabloların kesilmiş olduğunu tespit eden ekipler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede kabloları kesmek için kullanıldığı değerlendirilen demir kesme makası buldu.



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