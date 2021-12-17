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Yerel Adana'da hırsızlık operasyonu
Yerel

Adana'da hırsızlık operasyonu

Adana'da yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 09:49:00 -
Adana'da hırsızlık operasyonu

Adana'da 16 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ev, cami ve iş yerinin de arasında olduğu 16 adreste meydana gelen hırsızlıkların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Adreslerden 25 bin lira, ziynet eşyası, ayakkabı, ses sistemi, kapı, cep telefonu, bisiklet ve inşaat malzemeleri çaldıkları belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler Mehmet E, Özcan U, Yusuf Ç, Raşit H, E.Ö, R.Ö, E.A. ve A.I'yı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet E, Özcan U, Yusuf Ç. ve Raşit H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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