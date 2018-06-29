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Adana'da hırsızın akıllara ziyan savunması!

Adana'da üç evden iki cep telefonu ve 750 lira çaldığı ileri sürülen  şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek enselendi.

29 Haziran 2018 Cuma 10:46
Adana'da hırsızın akıllara ziyan savunması!

Adana merkez Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan ve  Tahsilli mahallelerinde iki hafta içinde üç evden iki cep telefonu ve 750 lira  çalındı.

İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği  ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki iki evden para ve cep telefonu  çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerden, emniyette suç kaydı bulunan Kemal K'nin (23), açık  bırakılan kapılardan evlere girip bir süre sonra ayrıldığı tespit edildi.

Yakalanan zanlının, emniyetteki ifadesinde, cep telefonu çalınan  evlerden birine adres sormak için, diğerine asker arkadaşını ziyaret için  gittiğini ancak yanlış konuta girdiğini anlayıp ayrıldığını, hırsızlık  yapmadığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, paranın çalındığı adresteki hırsızlığı kendisinin  yaptığını itiraf ettiği, mağdur olan ev sahibinin zararını karşılamak istediğini  söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece  tutuklandı.

  
 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:46
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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