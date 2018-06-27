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Adana'da hırsızı kolundaki kadın dövmesi ele verdi

Sarıçam ilçesinde bir evden elektrik  kablosu çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerasında kolundaki dövmeden tespit  edilerek yakalanıp tutuklandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:14
Adana'da hırsızı kolundaki kadın dövmesi ele verdi

Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü  katında ikamet eden Mehmet A, polise başvurarak evin girişindeki dolaptan değeri  500 lira olan elektrik kablosunun çalındığını bildirdi.

 Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik  kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden zanlının sol kolunda kadın figürlü dövme olduğunu fark  eden ekip, benzer olaylara karışan kişilerin dosyalarını incelemeye aldı.

 Araştırmada, emniyette suç kaydı bulunan Volkan K'nin (28) sol kolunda  benzer şekilde dövme olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekip, zanlı Volkan K'yi yakaladı.

 Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamayı kabul ettiği öğrenilen  zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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