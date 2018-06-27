Adana'da hırsızı kolundaki kadın dövmesi ele verdi

Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında ikamet eden Mehmet A, polise başvurarak evin girişindeki dolaptan değeri 500 lira olan elektrik kablosunun çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden zanlının sol kolunda kadın figürlü dövme olduğunu fark eden ekip, benzer olaylara karışan kişilerin dosyalarını incelemeye aldı.

Araştırmada, emniyette suç kaydı bulunan Volkan K'nin (28) sol kolunda benzer şekilde dövme olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekip, zanlı Volkan K'yi yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamayı kabul ettiği öğrenilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.