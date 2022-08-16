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Yerel Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu
Yerel

Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu

Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 07:22:00 -
Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı.

Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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