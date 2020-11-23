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Aktüel Adana'da gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin makaron ele geçirildi
Aktüel

Adana'da gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:02:09 -
Adana'da gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin makaron ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 60 bin boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin boş makaron ele geçirildi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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