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Aktüel Adana'da göle düşen kişiyi dalgıç polisler kurtardı
Aktüel

Adana'da göle düşen kişiyi dalgıç polisler kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:44:48 -
Adana'da göle düşen kişiyi dalgıç polisler kurtardı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi dalgıç polislerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü üzerinde gezintiye çıkan Mehmet K, dengesini kaybederek göle düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, olay yerine sevk edildi.

Lastik botla göle giren dalgıç polisler, kısa sürede Mehmet K'yi kurtardı.

112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Mehmet K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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