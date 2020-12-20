  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı
Aktüel

Adana'da göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:10:15 -
Adana'da göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı

ADANA (AA) - Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan iki kişiden diğerinin cesedine ulaşıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Köstekçi'nin cesedi, ip yardımıyla kuyudan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Köstekçi'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde dün su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak altında kalmış, itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mehmet Yalın toprak altından sağ çıkarılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay