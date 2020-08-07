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Aktüel

Adana'da "Gezen sinema tırı" sinemaseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 21:07:51 -
Adana'da "Gezen sinema tırı" sinemaseverlerle buluştu

ADANA (AA) - Adana'da, "Gezen Sinema Tırı" ile açık havada sinemaseverler için "Eyvah Eyvah 2" adlı komedi filminin gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı hedefleyen "Gezen Sinema Tırı" bir alışveriş merkezinde gösterime başladı.

Açık havada, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı komedi filmi "Eyvah Eyvah 2"nin gösterimi gerçekleştirildi.

Yarın da il merkezinde çocuklara ve ebeveynlerine yönelik filmler izletilecek tır, hafta içinde ilçeler ve kırsaldaki mahalleleri ziyaret edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hale getirilen tırda, gündüz çocuk filmleri akşam da Türk sinemasından seçilen yapımları seyirciyle buluşturulacak.

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