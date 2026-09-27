Adana’da geniş çaplı denetim: Aranan 64 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğünün kent genelindeki uygulamasına dört eğitimli köpek katıldı; polis helikopteri ve dört dron da havadan destek verdi. Ekipler, 26 bin 654 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ‘Huzur ve Güven’ denetimi gerçekleştirdi. 1591 polisin katıldığı, hassas burunlu özel eğitimli 4 köpeğin kullandığı denetime polis helikopteri ve 4 dron ile havadan destek verildi. 26 bin 654 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı denetimde, çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 7 bin 620 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 araç trafikten men edilirken, 2 çalıntı araç ele geçirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 191 aracın sürücüsüne toplam 1 milyon 139 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından 18 umuma açık iş yeri de denetlendi. Kumar oynattığı belirlenen 2 iş yeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yeri hakkında da işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 14 kişiye ise toplam 24 bin 696 TL idari para cezası kesildi.

Uygulamalarda yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 634 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 119 kartuş, 2 kurusıkı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Öte yandan ekipler, 11,7 gram kokain, 99,11 gram metamfetamin, 37,05 gram esrar, 13,54 gram sentetik kannabinoid ve 116 uyuşturucu hap ele geçirdi.