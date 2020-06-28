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Yerel

Adana'da gecenin sessizliğini bozan silah sesinin ardından dehşet veren manzara

Adana'da 5 katlı bir apartmanda duyulan silah sesinin ardından ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, girdikleri evde göğsünden vurulmuş halde erkek cesediyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 07:09:00 -
Adana'da gecenin sessizliğini bozan silah sesinin ardından dehşet veren manzara

Adana'da göğsünden vurulmuş halde bulunan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Mahallesi 85141. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda duyulan silah sesi üzerine, olay yerine polis çağrıldı.

Kimliği belirlenemedi

Ekipler, 3. kattaki eve girdiklerinde, yerde göğsünden vurulmuş halde bir erkek buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, kimliği öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Karakola gidip teslim oldu

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin, karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

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