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Gündem Adana'da film sahnelerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası!
Gündem

Adana'da film sahnelerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası!

Adana’da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolü esnasında polislerin elinden kaçınca filmleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 17:03:00 - 2022-09-08 17:11:18

Hırsızlık suçlaması ile Adana'da gözaltına alınan Baran S. adlı zanlı, gözaltı işlemleri kapsamında sağlık kontrolü yapılırken firar etti.

Emniyet güçleri kaçan zanlının arkasından ateş açarken polis memuru kendisini vurdu. Firari Baran S.'nin yakalanması için geniş çağlı operasyon başlatıldı.

Operasyonun görüntüleri filmleri aratmadı

Zanlı mısır tarlasında izini kaybettirirken, olay yerine yardımcı ekipler sevk edildi.

Yaralı polis ise Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis mısır tarlasını ablukaya alarak arama başlattı. Bu arada dron da getirilerek zanlının bulunması için çalışma başlatıldı.

Dron ile ısıya duyarlı arama da yapıldı ancak zanlı bulunamadı. Adana Emniyeti'nin firari zanlıyı arama çalışması devam ediyor.

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