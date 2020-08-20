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Yerel Adana’da film gibi operasyon! Şüphelileri mısır tarlasında kıstırdılar
Yerel

Adana’da film gibi operasyon! Şüphelileri mısır tarlasında kıstırdılar

Adana'da 4 şüpheli tarafından kaçırılarak ortağından 5 milyon lira fidye istenen iş adamı, polisin mısır tarlasındaki film gibi operasyonuyla kurtarıldı. Operasyon drone destekli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:15:00 -
Adana’da film gibi operasyon! Şüphelileri mısır tarlasında kıstırdılar

Adana'da şüpheliler tarafından kaçırılarak ortağından 5 milyon lira fidye istenen iş adamı polisin operasyonuyla kurtarıldı. Polis operasyonu drone destekli yaptı.

Adana’nın Merkez Sarıçam ilçesinde, 13 Ağustos'ta otomobiliyle evine giden iş adamı Musa Ş. araçla önünü kesen S.A, A.B, H.B. ve S.Y. tarafından darbedildikten sonra kaçırıldı.

Şüpheliler Musa Ş'nin ortağı Hasan A'dan 5 milyon lira fidye istedi. Hasan A, ölüm tehditleri üzerine durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Polisin yanında zanlıları arayarak fidye pazarlığı yapan Hasan A, şüphelilerle 1,4 milyon liraya anlaştı.

Mısır tarlasında operasyon

Ekipler, mısır tarlasında drone destekli operasyonla iş adamı Musa Ş'yi kurtardı, şüphelilerden S.Y'yi de gözaltına aldı. Diğer 3 zanlı, mısır tarlasında kaçarak izini kaybettirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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