Adana'da film gibi kovalamaca!
Adana'da film gibi kovalamaca!

Adana’da film gibi kovalamaca!

Adana’da hakkında 3 ayrı suçtan toplam 38 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakayı ele verdi. Yapılan kovalamaca sırasında kaçmaya çalışan şahıs, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Uzun süredir aranan hükümlünün adaletten kaçışı böylece sona erdi.

Adana'da 3 farklı suçtan 38 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, hırsızlık ve basit yaralama suçundan 38 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.H.'yi (30) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada firari hükümlünün Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit etti. Polis eve baskına geldiği sırada firari hükümlü, fark edip kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucu firari hükümlüyü kıskıvrak yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

