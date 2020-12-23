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Aktüel Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:36:26 -
Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Ç. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY içinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yapması, FETÖ'nün evlerinde kalması, örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tanık beyanları ve teşhisleri dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık M.Ç, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben 'bölge talebe mesulü' olarak görev yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.Ç'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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