Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmenin cezasına "etkin pişmanlık" indirimi

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan eski üsteğmen 3 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.O, M.E. ve İ.D. ile avukatları katıldı.

Sanık C.O, örgüt mahrem imamlarının kendisini ankesörlü ve büfe telefonlarından aradığını belirterek, "Tüm bildiklerimi mahkeme aşamalarında samimi bir şekilde anlattım. Beyan ve teşhislerim dosya kapsamında mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık C.O'nun mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamına cezalandırılması, sanık M.E. ve İ.D'nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği C.O'nun cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, M.E. ve İ.D'nin ise beraatine karar verdi. Heyet, ayrıca sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.