  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:38:16 -
Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülen eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık eski binbaşı Adnan H. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Adnan H, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ve örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını iddia eden Adnan H, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu
Gündem

İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu

Azerbaycan ile savaş süresince Ermenistan'a yaptığı sevkiyatlar nedeniyle tepki çeken İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanlığ..
Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki

Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını ..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay