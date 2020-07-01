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Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski askerlerin yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:54:11 -
Adana'da FETÖ sanığı eski askerlerin yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları iddiasıyla 5 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar H.B, K.K, V.B, M.T. ve A.İ. avukatları katıldı.

Sanık M.T. savunmasında, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, ''Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurmadım. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve sanıklara ait dijital materyallerin inceleme raporunun beklenmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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