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Yerel Adana'da FETÖ operasyonu! 3 tutuklama var
Yerel

Adana'da FETÖ operasyonu! 3 tutuklama var

Adana'da FFETÖ yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri muvazzaf astsubay olan 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 10:02:00 -
Adana'da FETÖ operasyonu! 3 tutuklama var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Eylül'de FETÖ zanlılarına yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan İsmail S. (44), Mehmet A. (50) ve Ayşe D. (40) tutuklandı, Muhammet A. ve Hacer A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli astsubay olduğu öğrenilen şüpheli İsmail S'nin mahrem imamlarca ankesörlü hatlardan ardışık arandığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ zanlılarına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişinin ByLock kullandıkları, mahrem yapılanmada görev aldıkları, "mahrem imamlarla" bağlantılarının olduğu, sohbet toplantılarına katıldıkları, ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları ve Bank Asya'da hesap artırımında bulundukları tespit edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliyi 21 Eylül'de düzenlediği operasyonla yakalamıştı.

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