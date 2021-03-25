Adana'da feci kaza! 3 kiş yaralandı
Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye nakledildi.
Alınan bilgiye göre, A.T idaresindeki 01 EFB 76 plakalı otomobil, merkez Adana'nın Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan B.K ve K.B.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.