Adana’da fay hattı nereden geçiyor?

Karataş (Adana) – Osmaniye (Adana) Fay Zonu: Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.

Karataş (Adana) Fayı: Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır. Sarımazı-Ceyhan arasında yer yer sıçramalar yapan fay, genelde düzgün ve dar bir hat boyunca uzanır. Fay, Karataş civarında birbirine paralel parçalar halinde denizin içinde devam eder. Şaroğlu vd. (1987),morfolojik verilere göre ve Yumurtalık fayına paralel uzanmasına bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı olabileceğini ileri sürmektedirler.

Yumurtalık (Adana) Fayı: Yumurtalık-Karagedik arasında, 62 km uzunlukta, birbirine paralel çok sayıda paraçalardan oluşan KD-GB gidişli faylar, Yumurtalık Fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Yumurtalık-Ümraniye arasında, 25 km'lik bölümünde morfolojik olarak çok belirgin olan fay, kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. Morfolojik verilere bağlı olarak, fayın açılma bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı faylanma karakterinde olduğunu ileri sürmektedir.

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Adana, Mersin ve Hatay için deprem uyarısı

Bingöl’de yaşanan depremlerin ardından Adana, Mersin ve Hatay’ın içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz’de son dönemde yoğun sismik hareketliliğin olduğunu gözleniyor. Afrika Levhası’nın 4-5 sene önce yılda 2.5 cm hareket ettiğini ancak son dönemlerde artık yılda 6 cm hareket ettiğini kaydeden Melih Baki, “Türkiye’de riskli 3 bölge var. Birincisi Marmara, ikincisi Ege, üçüncüsü ise Adana’nın bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesi. Yaşadığımız bölgeye 2 tane önemli levha geliyor. Biri Afrika, diğeri Arap Levhası. Bingöl’de olan deprem burayı tetiklemez ama çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Dikkat edilmesi gerekir. Deprem olacak ve 24 saat izleniyor. 4-5 yıl önce Afrika Levhası’nın bize geliş hızı 2,5 santimetreyken şimdi 6 santimetre hızla geliyor. Bu çok önemli bir veri. Eğer Etna Yanardağı harekete geçerse basınç azalması olur ve o zaman bu hız 7 ise 6'ya düşer. Bingöl’de olan deprem de Doğu Anadolu Fay Hattı’nın uzantısı içerisinde olan bir depremdir” diye konuştu.