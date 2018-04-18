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Adana'da faciadan dönüldü!

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde yapılan tadilat çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. 2 işçi yaralandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:41
Adana'da faciadan dönüldü!

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 46022 sokakta bulunan bir iş yerinin içerisinde meydana geldi.

İş yerinin içerisinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında, işçiler yemek arası verdi. İşçiler yemeklerini yediği sırada inşaat bir anda çöktü.

İki işçi sıkışırken, çevredeki vatandaşlar işçileri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri işçileri kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 22:41
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