Adana'da erkek cinayeti
Adana'da 29 yaşındaki kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü.
Adana'da Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin en üst katında İşler Ailesi'nin evinden silah sesleri duyan komşular, polise ihbarda bulundu.
Gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evde, 1 çocuk babası Uğur İşler'i hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, İşler'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sırtında çok sayıda mermi izi olduğu belirlenen Uğur İşler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir süre sonra Melisa İşler, polise teslim olup suçunu itiraf etti.
Uğur İşler’in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Melisa İşler ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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