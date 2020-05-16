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Adana’da, ‘dur’ ihtarına uymayıp kaza yapan ve kaçan şahıslar evlerinde yakalandı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtığı sırada yere tabanca attı ardından 5 kilometre kaçtıktan sonra kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 02:51:12 -
Adana’da, ‘dur’ ihtarına uymayıp kaza yapan ve kaçan şahıslar evlerinde yakalandı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtığı sırada yere tabanca attı ardından 5 kilometre kaçtıktan sonra kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi evlerine kaçtı ancak polis 4 kişiyi de yakaladı.



Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi ara sokaklarında devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 34 GG 6796 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otomobil kaçtığı sırada araç içerisinde bulunan bir kişi yere tabanca attı.



Kaza yaptı, evlerine kaçıp yakalandılar


Otomobil sürücüsü yaklaşık 5 kilometre boyunca polisten kaçmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü kaçtığı sırada araçta bulunan 3 kişiyi evlerinin önünde indirdi. Daha sonra izini kaybettirmek isteyen sürücü Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1310 sokakta kaza yaptı. Kaza yapan sürücü araçtan inip evine kaçtı.



Motorize Yunus Timleri Amirliği ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi yaptığı arama çalışmalarında evlerinde olduğunu tespit edip yakaladı.


Basın mensupları yakalanan şahıslara poliste neden kaçtınız diye soru sorduğunda,” Valla bir şey yaptığımız yok, içki içtiğim kaçtım, korktuğumdan kaçtım” cevaplarını verdiler.


Şüphelilere kaçarken silah atmışsınız sorusu sorulduğunda ise,” yok öyle bir şey” diyerek silah attıklarını inkar ettiler.


Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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