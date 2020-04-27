Adana'da dolandırıcılık zanlısı "sahte komiserin" 10 yıla kada hapis istendi

ADANA (AA) - Adana'da, kendisini "komiser" olarak tanıtarak bir kişiyi 164 bin 800 lira dolandırdığı iddia edilen zanlı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık A.S. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki A.T'nin, kendisini telefonda "komiser Mesut" olarak tanıtan sanık A.S'nin banka hesabına para yatırması ve verdiği adrese para bırakarak dolandırılması üzerine Polis Merkez Amirliğine başvuru yapması sonucu soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli A.S'nin telefonla arayıp kendisini "komiser Mesut" olarak tanıttığı mağdur A.T'den, önce hesabına 72 bin 800 lira göndermesini, ardından da 92 bin lirayı söylediği noktaya bırakmasını istediği aktarıldı.

A.S'nin müşteki A.T'yi yabancı uyruklu bir kişiye ait cep telefonundan aradığının tespit edildiği ve mağduru 164 bin 800 lira dolandırdığı belirten iddianamede, sanığın üzerine atılı "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen A.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.