Adana'da DMD hastası Kerem için valilik onaylı kampanya 18 ayda yüzde 21'de kaldı

Adana'da yaşayan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası 6 yaşındaki Kerem Yusuf Tepe'nin tedavisi için başlatılan valilik onaylı kampanya, aradan geçen 18 ayda gereken tutarın yalnızca yüzde 21'ine ulaşabildi. Kerem Yusuf'un yurt dışında alması gereken gen tedavisinin bedeli yaklaşık 2,9 milyon dolar.

Kentte sağlık sektöründe görev yapan Aydan (41) ile Serdal Tepe (41) çiftinin ikinci çocukları Kerem Yusuf'a 2 yıl önce DMD teşhisi kondu. Hem çalışan hem de oğlunun tedavisiyle ilgilenen anne Aydan Tepe, konuşma geriliği olan ve yürümekte zorlanan oğlunun kas kaybının daha da ilerlememesi için büyük çaba sarf ediyor.

İlacını alamayan Kerem yeniden anaokuluna yazıldı

Aydan Tepe, ilkokul 1'inci sınıfa başlaması gereken oğlunun ilacını alamadığı için tekrar anaokuluna yazdırıldığını söyledi. Yoğun şekilde havuz ve fizik tedavi gören Kerem Yusuf için ilkokul sürecinin ağır geleceğini anlatan anne, "Oğlum ilkokula gitmeyi çok istiyordu ama maalesef bunu bir yıl daha ertelemek zorunda kaldık" dedi.

Kampanyanın çok yavaş ilerlediğini belirten Tepe, şöyle konuştu: "Oğlumun kasları günden güne eriyor. Oğlumun seneye tedavi olmuş şekilde ilkokula başlayabilmesi için lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bu süre zarfında bütün Türk milletinden oğlum için destek istiyorum. Evladı ile imtihan edilen bir anneyim, kendinizi benim yerime koyun. Lütfen bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmasınlar."

"Asker üniformalarını görünce çok mutlu oluyor"

Baba Serdal Tepe, ölümcül bir kas hastalığı olan DMD'nin oğlunun konuşmasında ve yürümesinde büyük etken olduğunu, Kerem Yusuf'un bu nedenle yeniden anaokuluna devam etmek durumunda kaldığını söyledi. Okulu çok seven oğlunun, okul saati yaklaştığında çantasını ve tüm hazırlığını kendisinin yaptığını, öğretmeninin verdiği aktiviteleri ve ödevleri büyük bir heyecanla tamamladığını anlatan baba, "Onun bu hallerini gördüğümde çok duygulanıyorum. En büyük hayali de asker olmak. Asker üniformalarını görünce çok mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.

Serdal Tepe, "İlacına kavuşup, Türkiye Cumhuriyeti devletimize bir asker olarak görev yapmasını çok istiyorum" dedi.