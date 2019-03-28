Adana'da dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira çıktı Adana’da, zabıta ekiplerinin yakaladığı 82 yaşındaki dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bulvarda dilenen Aziz İ, Zabıta Daire Başkanlığına götürdü. Üzerinden 6 bin 455 lira çıkan Aziz İ'ye, Kabahatler Kanununun ilgili madde gereğince 153 lira ceza uygulandı.

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