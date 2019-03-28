Adana'da dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira çıktı
Adana’da, zabıta ekiplerinin yakaladığı 82 yaşındaki dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira bulundu.28 Mart 2019 Perşembe 16:51
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bulvarda dilenen Aziz İ, Zabıta Daire Başkanlığına götürdü.
Üzerinden 6 bin 455 lira çıkan Aziz İ'ye, Kabahatler Kanununun ilgili madde gereğince 153 lira ceza uygulandı.
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