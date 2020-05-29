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Aktüel

Adana'da devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:20:11 -
Adana'da devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Abdullah Cevizli idaresindeki 16 FEA 35 plakalı tır, yağmurun etkili olduğu Adana-Ankara otoyolu Akçatekir rampasında bariyerlere çarparak devrildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 şeridi ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılması ve yola saçılan patateslerin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.


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