Adana'da devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı
ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde devrilen patates yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Abdullah Cevizli idaresindeki 16 FEA 35 plakalı tır, yağmurun etkili olduğu Adana-Ankara otoyolu Akçatekir rampasında bariyerlere çarparak devrildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 3 şeridi ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılması ve yola saçılan patateslerin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.