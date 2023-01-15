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Yaşam Adana'da dev yarasa paniği
Yaşam

Adana'da dev yarasa paniği

Adana Kozan'da görülen dev yarasaların tehlikeli olup olmadığı merak konusu...

Yeniakit Publisher
2023-01-15 10:49:00 -
Adana'da dev yarasa paniği

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Anabilim Dalı Başkanı ve Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz, Adana'nın Kozan ilçesinde görülen dev yarasaların zararsız olduğunu, belli bir süre sonra beslenmelerine göre yer değişimi yapacaklarını söyledi.

Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz, ilçede Göçyolu Caddesi'nde yoğun olarak karşılaşılan yarasaların zararsız ve uluslararası kanunlarla koruma altında olduğunu belirterek, "Bu yarasa türü Akdeniz Bölgesinde yaygın bir tür. Meyve ile beslendiği için bu dönemde hurma olduğu için şehir içindeki hurma ağaçlarına geliyor. Bu yarasalar kış uykusuna yatmaz. Kışın yiyeceği meyve çeşidi azalıyor. Bu mevsimde olgunlaşan meyveye gelir. Şehirde peyzaj olarak Akdeniz Bölgesinde kullanıldığı için yavrusunu beslemek hayatta kalmak için beslenmede kullanıyor. İnsana bir zararı yok görüntü olarak dışkısı rahatsız edebilir ama hiçbir zararı olmayan uluslararası koruma altında olan ülkemiz için değerli olan bir yarasa türüdür. Bir süre sonra meyve değişimi için bölge de değiştirecektir. Tespih ağacı, yenidünya meyvesi gibi birçok meyve türündeki ağaçta görülebilir" dedi.

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