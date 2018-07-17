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Adana'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

17 Temmuz 2018 Salı 08:47
Adana'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Söz konusu adreslerde narkotik köpekleri kullanılarak arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 08:47
  1. Adana
  2. uyuşturucu operasyonu

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