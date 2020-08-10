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Aktüel

Adana'da dalgalarla geldiği plajı dolduran yüzlerce kilo soğan şaşkınlığı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:07:05 -
Adana'da dalgalarla geldiği plajı dolduran yüzlerce kilo soğan şaşkınlığı

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde Akdeniz'in dalgalarıyla Bahçe Plajı'nı dolduran yüzlerce kilo soğan şaşırttı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yaptığı açıklamada, Bahçe mevkisine sahili dolduran soğanlarla ilgili vatandaşlardan şikayet aldıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili çalışma yaptıklarını, ancak bunun kim ya da kimler tarafından döküldüğünü tespit edemediklerini aktaran Topuz, "Bu girişimi salgın sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Topuz, sahilde bu tür görüntülerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması yaptı.

Yetkililer plajdaki yüzlerce kilo olduğu belirlenen soğanların, Akdeniz'e akan Ceyhan Nehri'ne dökülmüş olabileceğini oradan da dalgaların Karataş sahiline getirmiş olma ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

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