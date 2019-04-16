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Adana’da Cumhur İttifakı’ndan "Birlik beraberlik" mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Şerif Güler ile Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, yeni dönemde de birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza ederek çalışacakları mesajını verdiler.

16 Nisan 2019 Salı 14:38
Adana’da Cumhur İttifakı’ndan "Birlik beraberlik" mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Şerif Güler ile Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, yeni dönemde de birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza ederek çalışacakları mesajını verdiler.


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve AK Parti İl Başkanı Şerif Güler’in başkanlıklarında Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ortak Grup Toplantısı MHP Adana İl Binasında gerçekleştirildi. Tanışma ve kaynaşma anlamı da taşıyan ilk toplantıda, önümüzdeki dönemde Adana’nın ihtiyaçları doğrultusunda tüm sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım içinde olunacağı ve bu konuda samimiyetle gayret edileceği bildirildi.



"Önceliğimiz Adana"


MHP’li ve AK Parti’li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte tüm meclis üyelerinin katıldığı toplantıda söz alan ev sahibi MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Biz nasıl ki; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Türkiye’de ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim’ diyorsak, Adana’da da ‘Önce Adana ve vatandaşlarımız, sonra partim’ ilkesiyle hareket edeceğiz. Meclisteki gücümüze güvenerek hiç kimsenin elini kolunu bağlama gibi bir niyetin içine asla girmeyeceğiz. Önceliğimiz Adana’dır. Çalışanlarımıza, esnafımıza, sanayicimize, çiftçimize, üreticimize sahip çıkacağız ve bu alanlarda her çabaya, her projeye destek olacağız.” dedi.



"Hepimiz için önemli"


AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de, iki partinin ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte inşa ettikleri Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yaptı. Güler, “Cumhur İttifakı Türkiye’nin bekası için önemli, hepimiz için önemli. Yerelde de bu anlayışı muhafaza edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere Cumhur İttifakı olarak çok önemli bir görev ve sorumluluk verdi. Bizlere düşen, bu güvene layık olmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek olacaktır. Bu bağlamda birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim ” diye konuştu.



50 meclis üyesi var


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza ederek çalışacağı mesajını verdiler. Bu süreçte 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde çıkan sonuca göre oluşan 79 üyeli Büyükşehir Belediye Meclisinde MHP’nin 28, AK Parti’nin 22 olmak üzere toplam 50 meclis üyesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:38
  1. doğa

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