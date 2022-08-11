  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana’da cipe çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Yerel

Adana’da cipe çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Adana’da kontrollü kavşaktan geçmekte olan cipe bir motosiklet yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 07:43:00 -
Adana’da cipe çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 01 AKL 865 plakalı motosikleti ile, kontrollü kavşaktan geçen M.D (33) idaresindeki 01 GM 395 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü M.D ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23