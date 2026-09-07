Adana'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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Yangın, Karaisalı ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, Karaisalı ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.