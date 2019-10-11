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Adana'da cezaevinden çıkan hamile kadın, hırsızlık yaparken yakalandı

Adana'da biri 5 aylık hamile 3 kadın hırsızlık şüphelisi, bir evin kapısını açmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. Hamile şüpheliye ev hapsi cezası verildi, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen diğer iki zanlı tutuklandı.

11 Ekim 2019 Cuma 10:48
Adana'da cezaevinden çıkan hamile kadın, hırsızlık yaparken yakalandı

Adana'da, bir süre önce hamileliği nedeniyle cezası ertelenerek cezaevinden çıkartılan hamilenin de aralarında olduğu 3 kadın hırsızlık şüphelisi, bir evin kapısını açmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan daireye hırsızların girmeye çalıştığı ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kadın şüpheliler Kader Ç. (18), Başak L. (24) ve Kiraz K'yi (25) suçüstü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan Kader Ç'nin5 aylık hamile ve hırsızlıktan emniyette 7 suç kaydı olduğu, yine hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hamileliği nedeniyle bir süre önce cezaevinden cezasının ertelenerek salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerden Başak L. hakkında hırsızlıktan 12 suç kaydı ve 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, Kiraz K. hakkında da hırsızlıktan 25 suç kaydı ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapiscezası bulunduğu bildirildi.

Zanlıların, kilitlenmeyen kapıları kolayca açtıkları belirlendi.

İşlemleri tamamlanan zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden hamile kadına ev hapsi cezası verildi, diğer ikisi tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:48
  1. Adana
  2. Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
  4. Adana Adli Tıp Birimi
  5. Nöbetçi sulh ceza hakimliği

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