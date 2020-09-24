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Aktüel Adana'da cenaze aracı sürücüsü silahlı saldırıda yaralandı
Aktüel

Adana'da cenaze aracı sürücüsü silahlı saldırıda yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:19:18 -
Adana'da cenaze aracı sürücüsü silahlı saldırıda yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da cenaze aracı sürücüsü, trafik ışıklarında beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, cenaze aracı sürücüsü Resul Y, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında beklediği sırada, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Resul Y'nin yaralandığı saldırının ardından zanlı tabancasını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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