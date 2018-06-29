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Adana'da cami tuvaletinde yüksek dozdan öldü

Cami tuvaletinde yüksek dozda eroin aldığı iddia edilen 'Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama' mezunu Ceyhun Karataş (27), hayatını kaybetti.

29 Haziran 2018 Cuma 10:59
Adana'da cami tuvaletinde yüksek dozdan öldü

Adana Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir caminin tuvaletinde görevli, öğle saatlerinde içeriden kilitli olan tuvaletten uzun süre kimsenin çıkmadığını fark edip, kapıya vurdu. Tuvaletten ses gelmeyince görevli, şüphelenip, kontrol etmek amacıyla kapının üzerine tırmandı.

İçeride yerde yatan kişiyi gören görevli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Ceyhun Karataş olduğu belirlenen gencin, yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama mezunu olan Karataş'ın vücuduna fazla dozda eroin enjekte ettiği saptandı.

Karataş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:59
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  2. cami
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